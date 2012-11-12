澳新经济指标预测--11月13日-11月20日****

全球金市：黄金价格基本持稳，焦点转向美国升息时间
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透11月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0
企业信心指数 -- 持平
0215 澳洲央行经济分析部门主管Jonathan Kearns在悉尼讲话
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%
(较上年同期) +2.9% +4.8%
2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%
11月14日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.8% +1.0%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0200 新西兰公债外资持有比率 10月 -- 59.7%
11月15日(四)
0030 澳洲新车销售 10月 -- +4.7%
11月16日(五)
暂无重要经济数据.
11月18日(日)
2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- +0.6%
产出物价 -- +0.3%
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19日(一)
暂无重要经济数据.
11月20日(二)
0030 澳洲央行会议记录 11月
0730 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)午餐会上发表讲话.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透意大利佛罗伦萨2月17日 - 据路透见到的一份法院文件，中国银行周五同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。
路透台北2月20日 - 台湾股市周一小幅收低。分析师表示，受全球政治不确定性令市场气氛审慎影响，台 币兑美元 今日呈现小贬走势，外资未进一步汇入买股，令大盘呈现高档修正格局，但下跌幅度也不大 。 台湾加权股价指数 收低0.27%,至9,753.20点；今日成交初值 为965.94亿台币，上交易 日修正后为619.81亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，今日股市回落，符合指数涨多修正格局，以内资为主的柜买中心指数 下跌幅度较大，投机型买盘有退场迹象。但应该无碍于大盘未来上攻万点格局。 〞指数仍处于高档，未来要上攻，要靠有稳健获利、高股息做保护的个股带领。〞钟国忠说。 锺国忠指出，今日大盘成交量尚不足月均量的978亿台币，欲带动盘势上攻不易。未来观察重点在于成交 量能何时增加。 以中小型股为主柜买中心指数 收低0.70%至134.08点。 分析师指出，预料台股明日的交易区间料在9,720-9,820点。