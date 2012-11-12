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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--11月13日-11月20日****

路透11月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0

企业信心指数 -- 持平

0215 澳洲央行经济分析部门主管Jonathan Kearns在悉尼讲话

2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%

(较上年同期) +2.9% +4.8%

2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%

11月14日(三)

0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.8% +1.0%

(较上年同期) +3.8% +3.7%

0200 新西兰公债外资持有比率 10月 -- 59.7%

11月15日(四)

0030 澳洲新车销售 10月 -- +4.7%

11月16日(五)

暂无重要经济数据.

11月18日(日)

2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- +0.6%

产出物价 -- +0.3%

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月19日(一)

暂无重要经济数据.

11月20日(二)

0030 澳洲央行会议记录 11月

0730 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)午餐会上发表讲话.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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