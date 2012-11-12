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货币新闻 | 2012年 11月 13日 星期二 07:50 BJT

〔全球能源〕美国将取代沙特阿拉伯成为最大产油国--IEA(更新版)

(新增细节)

* 美国将在2017年成为全球最大产油国

* 美国将在2015年取代俄罗斯成为最大的天然气生产国

* 美国将实现能源自给自足

路透伦敦11月12日电---国际能源署(IEA)周一表示,美国将在2017年取代沙特阿拉伯和俄罗斯成为全球最大的产油国,IEA并预测美国距离实现能源自给自足的目标已经很近,而这在之前是不可想象的.

IEA的此番预测与其之前发布的报告形成鲜明对比,此前的IEA报告称,沙特阿拉伯将保持全球最大产油国的地位直至2035年.

"美国能源行业出现长足发展,北美以外地区和能源行业之外的领域都将感受到其影响,"IEA的年度长期报告称,并给出对美国能源生产增长迄今为止最乐观的预测之一.

"在勘探轻质油和页岩气资源的上游技术推动下,美国油气生产近期反弹,刺激到经济活动,因为油电价格更为便宜,给产业带来竞争优势,"IEA报告称.

IEA预计,美国石油进口将持续下降,北美将在2030年左右成为石油净出口地区,而美国将在2035年左右基本实现能源自给自足.

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