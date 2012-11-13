〔西班牙金融〕西班牙坏账银行的初始股本为50亿欧元

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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路透马德里11月12日电---西班牙银行重组基金(FROB)常务董事Antonio Carrascosa表示,西班牙坏账银行的初始股本将为50亿欧元,国际投资者可能更想购买资产而非成为股东.
Carrascosa称,初始股本包括10亿欧元资本和40亿欧元次顺位债.
"国际投资者更关注重组过程的第二阶段,届时转移到坏账银行的资产可被出售,而国内银行料更可能成为股东."Carrascosa在介绍西班牙银行重组过程时表示.
建立坏账银行是西班牙获取1,000亿欧元欧洲救助款,以支撑国内受困银行业的一项条件.西班牙经济部长德金多斯周一表示,预计申请的救助款规模可能为350-400亿欧元.
坏账银行定于11月底启动并运行,最大资产容量为900亿欧元.
该行初期将取得Bankia(BKIA.MC)等四家受国家救助银行的资产,价值450亿欧元,但久而久之管理的资产价值料将达到600亿欧元.
Carrascosa表示,"如果外资持股比例占到10%,这将是个很不错的消息.若没有达到这一比例,我们则需要更多国内投资者参与."
西班牙政府希望保持对坏账银行的持股比例低于50%,以减低国家财政负担,避免直接影响公共债务,并期望民间投资者的持股比例至少为55%.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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