版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 07:57 BJT

〔香港新股〕汽车经销商和谐国际拟明年上半年上市,募资3亿美元--IFR

路透11月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，位于河南的汽车经销商和谐国际实业集团计划明年上半年来港上市，募集资金3亿美元。中金和高盛(GS.N)负责安排是次交易。

和谐集团主要运营4S经销店，出售包括Aston Martin和宝马等品牌的汽车。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

--整理 张喜良; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐