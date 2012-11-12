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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 07:55 BJT

〔香港新股〕新城发展开始上市前推介,拟募集资金2.5亿美元--IFR

路透11月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，市场认为内地在短期内不会再施行更严厉的抑制房地产政策，在此憧憬下，又一家内房公司开始推动香港上市发行。

继旭辉集团之后，总部设在江苏的新城发展昨天开始推介，拟在香港上市募集资金2.5亿美元。该公司初步定于11月19日开始路演，22日定价。美银美林(BAC.N)、中金、海通国际和麦格理(MQG.AX)任承销商。(完)

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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯

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