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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 07:54 BJT

〔香港新股〕奢侈表经销商Time Watch希望年底前上市,募资1亿美元--IFR

路透11月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，奢侈表经销商Time Watch Investments希望今年年底前在香港上市。目前，该公司正在市场上进行前期推介，试探市场反应。星展(DBSM.SI)正负责安排是次1亿美元的上市交易。

该公司原本于新加坡上市，但去年已经私有化，并于去年6月从新加坡退市。

该公司在中国内地制造和销售名表，其主打品牌“天王表”自1988年就在内地打开市场。(完)

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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯

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