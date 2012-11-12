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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 07:57 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉自跌势中反弹,受技术买入信号和商业买兴推动

路透纽约11月12日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周一上涨1.8%,为将近一个月来最大单日涨幅,因技术买入信号和商业买兴盖过了对于供需基本面疲弱的忧虑.

盘初期价上扬将近2美分或逾3%,至两周高位每磅71.69美分,因上周大跌后触发买盘.

"在70.30上方出现止损买盘和/或直接买盘,该水准为过去三个交易日的平均高位,"Knight Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说.

随后期价持稳,ICE最活跃的12月合约CTZ2结算价报每磅70.88美分,当日上扬1.9%.此前三个交易日市场都收在70美分心理关口之下.

商业对冲买盘进一步加剧了反弹走势.近期投机性卖空操作进一步让投资者为可能出现的空头回补涨势做好准备.

棉花生产和库存前景都偏空,但在上周五期权到期之前期棉价格上扬.Johnson表示,有一大笔看跌期权(将近9,000口)在70美分的行权价上执行.这可能迫使期权卖方买进合约.

随着美国收割工作的全面展开,交易所库存继续攀升.根据ICE数据,库存水平增长逾2,000包达到17,989包.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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