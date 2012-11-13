《全球重要经济事件一览表》--11月13日-11月20日

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11月13日(二)

华盛顿--美国财政部长盖特纳、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克和其它官员出席金融稳定监管委员会(FSOC)举办的公开会议,讨论有关货币市场共同基金改革的提案(1930).

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

布鲁塞尔--欧盟(EU)执委会主席巴罗索、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)会见塞浦路斯总统Demetris Christofias(0730).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(至11月15日).

意大利米兰--地中海经济与金融论坛(最后一日).

里斯本--葡萄牙央行公布秋季经济报告.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表讲话(1630).

巴黎--国际能源署(IEA)公布11月石油市场报告.

雅典--国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)访问希腊(至11月14日),将与政府高官和民间行业领袖就希腊和欧元区问题进行会谈.

加州伯克利--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在加州大学伯克利分校哈斯(Haas)商学院以院长名义邀请的嘉宾演讲活动上讲话,主题为"央行沟通"(2030).

11月14日(三)

马来西亚布城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与马来西亚总理纳吉布会面(0745).

伦敦--英国央行公布通胀报告.

雷克雅末克--冰岛央行公布利率决定(0800).

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录(1900).

11月15日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(最后一日).

亚特兰大--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克(受邀)在HOPE Global Financial Dignity Summit讲话.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

巴黎--法国财政部长莫斯可维西和法国央行总裁诺亚在一场有关如何为经济提供资金的会议上讲话.

雅典--国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉在希腊银行协会(Hellenic Bank Association)举办的活动上讲话,主题为"调整路线:欧洲和希腊走出危机的策略".

斯坦福--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学经济政策研究中心和Bill Lane Center for the American West共同赞助的西部研讨会上讲话(1945).

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在卡托研究所(CATO Institute)举办的"货币、市场和政府:未来30年"会议上讲话(2130).

11月16日(五)

暂无重要经济事件.

11月19日(一)

法兰克福--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在欧洲央行讲话.

东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).

11月20日(二)

东京--日本央行公布货币政策决议.

悉尼--澳洲央行公布11月6日货币政策会议记录(0030).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲经济发展委员会年会上讲话(0700).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 梁睿雪;审校 戴素萍

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