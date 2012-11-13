《中国报摘》--中国证券报11月13日

* 头版头条:
--中国人民银行数据显示,10月社会融资规模为1.29万亿元人民币,比上年同期多5,038亿元.其中人民币贷款增加5,052亿元,同比少增816亿元.分析人士认为,尽管10月人民币新增贷款创13个月新低,但社会融资规模同比多增,显示当前流动性仍较宽裕.
* 其他:
--中国将于2013年开展第三次全国经济普查.
--证监会10月新批准四家合格境外机构投资者(QFII),截至目前QFII家数增至192家.
--中国证券登记结算公司发布通知,结算参与机构的结算保证金缴纳金额将大幅下降.业内人士测算,按上述办法收取的结算保证金规模比目前实际收取的结算保证金规模将降低80%-85%.上述办法将于明年起实施.
--北京市统计局数据显示,今年1-10月,北京市商品房销售面积为1,313.4万平方米,比上年同期增长30.4%,并已超过去年全年.其中住宅销售面积为1,013.1万平方米,同比涨幅45.4%.
--恒顺电气(300208.SZ)称,旗下位于新加坡的全资子公司拟以2,000万美元,收购印尼煤炭公司和煤炭码头公司各76%股权,从而涉足上游煤炭行业的开采和储运业务,保障公司海外电厂的原料供应.
--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)称,近日中标石家庄市城市轨道交通等项目,合同额合计约为132.3亿元,约占2011年营业收入的2.89%.
--中国建筑(601668.SS)称,1-10月地产业务销售额达到969亿元,同比增长29.7%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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