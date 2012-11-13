《全球主要国家债券发行预告》--11月13日-11月20日

路透11月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/13 意大利 2013年11月14日到期的364天期国库券
11/13 1630 美国 13周和26周期国库券
11/13 希腊 标售13周期国库券
11/14 意大利 中长期公债
11/14 1630 美国 四周和52周期国库券
11/14 加拿大 两年期公债
11/14 0700 德国 50亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券
11/15 法国 BTAN中期债券
11/15 法国 OATi指数连动型债券
11/15 英国 传统公债
11/19 1630 美国 13周和26周期国库券
11/20 西班牙 12个月和18个月期国库券
11/20 1630 美国 四周期国库券
11/20 英国 传统公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 戴素萍
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