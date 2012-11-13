〔欧洲金融〕意大利地方检方因债信评等问题起诉标普和惠誉高官

路透意大利特拉尼11月12日电---意大利检方就评级机构标普和惠誉调降意大利评级一事,试图让两家公司现任及前任的七名雇员接受审讯.这为欧洲针对主权评级下调的第一宗诉讼铺路.

这宗案件由意大利南部城市特拉尼检方发起,对涉嫌操纵市场且滥用独到信息的五名标普分析师和两名惠誉分析师展开调查,但级别更高的法院却拒绝支持.

标普周一否认了检方的所有指控,审批是否能够进行将由一名意大利法官最终决定.

地方法官已撤销针对评级机构穆迪的指控,称并无证据显示穆迪"蓄意操纵市场".

如果法院开庭审理此案,可能会影响到长期以来就评级机构为评级承担责任的争论,而此时正值全球经济面临极大的不确定性.

检方宣称,标普和惠誉对意大利的债务负担及其银行业体系的报告不实,且至少有一次在市场交易时间内走漏消息,导致意大利股市和债市严重亏损.

标普周一通过电子邮件作出声明称,"这些指控完全毫无根据,没有任何事实,我们的职责是根据我们公开和透明的方法,发布有关信誉度的独立意见.这是我们在世界各地一贯使用的方法."

惠誉并未立刻置评.(完)