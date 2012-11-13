《中国报摘》--其他报纸重要消息11月13日

**上海证券报**

--美国监管机构宣布无限期推迟"巴塞尔新资本协议"(巴塞尔Ⅲ)生效日期的消息,引发市场对于中国可能延迟实施巴塞尔Ⅲ相关规定的猜测.不过权威人士证实,中国银行业不会延迟巴塞尔Ⅲ实施.

--据悉,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)正通过其全资控股子公司申请内地投行牌照,从而曲线杀入保荐承销领域.这种模式未来也可能被更多的银行仿效.

--工业和信息化部公布首批拟符合稀土行业准入条件企业名单.首批入围的企业只有七家,其中有包钢稀土(600111.SS)的控股子公司.业内人士认为,稀土行业"小散乱"的局面有望发生改变.

**第一财经日报**

--十八大代表、泉州市委书记徐钢日前接受媒体专访时表示,近期国务院已经批准《泉州金融服务实体经济综合改革试验区》方案.为继温州和广东珠三角之后的第三个国家级金融综合改革试验区.

**证券时报**

--借助票据、资金池等业务的膨胀,券商资管11月资管总规模逼近1万亿元人民币大关.不过日前有传言称北京和深圳两地叫停券商资金池业务,在市场上引起不小的波动.向监管部门求证后获悉,该项业务并未被叫停,上述监管部门仅进行电话和面谈了解该项业务的进展情况.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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