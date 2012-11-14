《综述》中国中小企业私募债押注强化风控,分级产品雷声大雨点小

路透北京11月14日电---中国中小企业私募债市场6月面世以来由热至冷,近期一则私募债违约将处罚承销商的传言更令市场议论纷纷.参与市场的消息人士称,上交所已否认该传言,不过今后监管层仍将以窗口指导方式逐步完善风险管控工作.

本周稍早有传言称,上交所拟对违约券商处以佣金80%的罚款.而据路透从消息人士处了解,交易所相关人士已在询问过程中对此予以否认.

市场人士透露,继今年8月证监会及交易所召集券商开会为中小企业私募债市场定调:要求承销商对债券兑付承担一部分责任之后,已于8月底下发了"证券公司中小企业私募债承销业务尽职调查指引(征求意见稿)";且上交所并于9月底下发了"中小企业私募债券备案工作提示".

同时,为了加强对中小企业私募债券的风险把控,监管层亦希望交易所出具增信及受托管理的相关管理办法.而作为券商亦未雨绸缪,计划通过设计相关分级产品来分散风险吸引投资者.

"虽然承销方不会担保债券一定偿还,但无形的手一直在调控,以窗口指导调控而非法律法规",上海一家券商投行部负责人称.

他并表示,监管层正在从各个方面降低私募债的风险,主要担心小型券商的内控不严.如果承销商和发行人一起来做难以偿还的债券,那么这对市场、投资人和交易所的影响都很大.

今年9月底,上交所向参与该市场的券商发出了中小私募债备案工作的指导文件,进一步明确并增加了相关申报材料内容,新增包括:当年最近一期的财务报告和法律意见书等.

**需完善风控**

目前在上交所成功备案私募债共59只,备案规模达62.9亿元人民币,但成功发行后在上交所固定收益交易平台挂牌的仅29只,不足备案存量的半数.深交所方面,已备案私募债共53只,发行后挂牌的仅22只.另据上证债券信息网公告显示,近一个多月以来,已无新增备案.

市场人士就此指出,中小企业私募债继首批受追捧后便遭遇发展不顺畅,主要是由于风险揭示不足及风险补偿不够.所以目前,除了具备政府背景及很强担保公司的债券,其他则多处于滞销状态.

中诚信分析师罗蔚就指出,中小企业私募债如果能将风险揭示出来,让投资者知道买的究竟是什么样的东西,那么只要投资者自己的组合产品能够接受风险,未来发展应该是没有问题的.

目前投资中小企业私募债较为踊跃的主要是券商自营及部分地方商业银行,而公募基金、基金专户及券商资管等财富管理产品的购买力则未完全启动,这主要是因私募债的风控及信息披露模式在一定程度上限制了其流动性,令投资者对风险望而生畏,只得谨慎观望.

"私募债的风险还是挺大的,我们判断的时候非常谨慎,很多债的收益率很难弥补它所面临的风险,整个市场不太看得清楚",深圳一家基金的私募债研究人士称.

他认为,目前中小企业私募债市场是以发行为主导而非投资人,包括对信息披露无强制性要求等,这对投资人的保护非常不利,亦抑制了债券销售.如果违约的法律程序能够理清楚,有一定违约率的计算,并给予债券较高的风险补偿,那么投资者还是可以接受的.

最近两周上交所共发行了四只私募债,包括如皋市顾庄生态园开发建设、浙江西塘旅游文化发展、苏州漕湖科技发展和上海金丰建设发展,票面利率分别为9.8%、8.5%、9.5%和8.0%.同时,在历经了五个月的冷眼旁观后,鹏华中小企业纯债发起式基金宣布投资如皋债,成为首只投资中小企业私募债的基金.

**分级产品雷声大雨点小**

就在监管机构为中小企业私募债的后续发展劳心劳力,并在风控方面频做文章之际,券商们亦已主动出击,纷纷筹划通过设计优先次级的分级方式来提振销售.不过,这一产品的诞生恐难一帆风顺.

华东一家基金人士称,目前分级产品的推进进展不太好,主要是次级比较难找,依然还是担心风险因素.

"城投可以放杠杆,但是私募债不行,放杠杆滚一滚,收益率不比私募债低.而且私募还冒的风险也大多了,城投是有流动性的,私募则完全没有,若后面流动性出现问题,在交易层面很难操作,没人跟你玩",他强调.

所谓分级创新,即在后期债券销售期间,与基金、信托等专户产品进行绑定,通过产品分级,将产品分拆为"优先的"稳定份额和"次级的"高收益份额,从而让风险偏好或风险厌恶的投资者均可各取所需.多数券商表示,目前已在设计相关产品,但仍未有正式产品推出.

"还没有推出相关产品,目前卖的还是比较困难,再加上其他品种比较好,在这方面花的精力要少一些",上海一家券商发行部人士称.(完)