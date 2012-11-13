〔英国数据〕英国10月房价跌速降至逾两年来最低--RICS

路透伦敦10月13日电---周二公布的调查显示,10月英国房价跌速降至逾两年来最低,因潜在购房者需求增加,暗示地产价格可能正在触底.

英国皇家测量师学会(RICS)称,RICS经季节调整后房价差值升至负7,9月上修后为负14.

该数据为2009年12月来最高,远超分析师此前预估的负15.

潜在的购房意愿上升,幅度为2009年12月来最高,助长了最近关于英国经济的乐观情绪将刺激买家重回市场的希望.

"虽然现在说楼市停滞结束还为时尚早--仍面临诸多阻碍--但正如RICS调查所示,有初步迹象表明楼市活动和价格前景至少在近期正逐步偏于上行,"RICS称.

RICS并称,英国央行的融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)帮助缓解了英国银行业者的趸售(批发)融资压力,一些指标抵押贷款利率下跌,未来几个月的信贷供应情况预计将有改善.

不过,地产销售仍然低迷.(完)