伊朗举行军事演习,覆盖半个国家

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月12日电---伊朗周一在半个国家的面积上展开军事演习，并警告称该国将反击侵略者。不到一周前，美国曾指责伊朗战机向美国无人机开火。
伊朗媒体报导称，演习覆盖了该国东北、东部和西南地区85万平方公里的面积。
报导还称，约8,000名精英部队与常规军官兵将参与演习，配备有轰炸机和战斗机。演习还将试验导弹、火炮以及监视系统。
伊朗英文媒体Press TV报导称，代号为“Velayat-4”的此次演习将包括该国史上最大的防空演习。伊朗核项目导致其与美国关系紧张。
西方专家质疑伊朗关于自身军事能力的部分描述，称该国常夸大其军事能力。
“这些演习会向地区国家传达和平与安全的信息，”该演习发言人Shahrokh Shahram周一对Press TV说道。“同时，演习也向那些威胁伊朗的（国家）发出强烈警示。”
上周，美国国防部称，伊朗战机11月1日在国际海域上空向美国未武装的无人机开火。伊朗则表示，该国驱逐了一架侵犯其领空的“敌方无人飞机”。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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