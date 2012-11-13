伊朗举行军事演习,覆盖半个国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜11月12日电---伊朗周一在半个国家的面积上展开军事演习，并警告称该国将反击侵略者。不到一周前，美国曾指责伊朗战机向美国无人机开火。

伊朗媒体报导称，演习覆盖了该国东北、东部和西南地区85万平方公里的面积。

报导还称，约8,000名精英部队与常规军官兵将参与演习，配备有轰炸机和战斗机。演习还将试验导弹、火炮以及监视系统。

伊朗英文媒体Press TV报导称，代号为“Velayat-4”的此次演习将包括该国史上最大的防空演习。伊朗核项目导致其与美国关系紧张。

西方专家质疑伊朗关于自身军事能力的部分描述，称该国常夸大其军事能力。

“这些演习会向地区国家传达和平与安全的信息，”该演习发言人Shahrokh Shahram周一对Press TV说道。“同时，演习也向那些威胁伊朗的（国家）发出强烈警示。”

上周，美国国防部称，伊朗战机11月1日在国际海域上空向美国未武装的无人机开火。伊朗则表示，该国驱逐了一架侵犯其领空的“敌方无人飞机”。（完）