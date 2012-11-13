〔中国公开市场〕资金趋稳逆回购渐次缩量,需求转向28天品种(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 今日进行1,860亿元逆回购,较上周同期减逾30%

* 资金趋稳,逆回购操作渐次缩量

* 需求更多转向28天品种,年底前跨月资金紧俏

路透上海11月13日电---中国央行周二公开市场共进行1,860亿元人民币逆回购操作,操作量较上周同期减少约三分之一.近期资金面趋于稳定,对公开市场依赖程度有所减弱,逆回购操作亦渐次缩量.

市场人士并指出,今日值得关注的是,逆回购需求更多转向28天期品种,这可能与年底前跨月资金更受欢迎有关.

上海一银行交易员指出,逆回购操作量最近虽整体呈下降趋势,但资金面并未因此出现波动,央行也就顺势减力操作,同时也能降低当前偏高的逆回购存量,为日后的操作腾出空间.

"越到年末,跨月的钱就会紧俏,想搞点长的,投来28天期的,质押式回购有套利空间,假如做同业存款,能套差不多70-80个bp(基点),"华东一银行交易员称.

央行公告显示,今日公开市场共进行总额1,860亿元逆回购操作,其中七天期780亿元,28天期1,080亿,中标利率仍分别持稳在3.35%和3.60%.

本周逆回购累计到期量为4,040亿元,其中今日到期量为2,240亿元,此外本周还有520亿元央票到期.

上周央行公开市场净回笼1,010亿元.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均继续持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2091149]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,860

(周四) 待定

央票到期 520

正回购到期 --

逆回购到期 4,040

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--发稿 边竞; 审校 张喜良

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