〔中国公开市场〕资金趋稳逆回购渐次缩量,需求转向28天品种(更新版)

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(新增市场评论和央行公告)
* 今日进行1,860亿元逆回购,较上周同期减逾30%
* 资金趋稳,逆回购操作渐次缩量
* 需求更多转向28天品种,年底前跨月资金紧俏
路透上海11月13日电---中国央行周二公开市场共进行1,860亿元人民币逆回购操作,操作量较上周同期减少约三分之一.近期资金面趋于稳定,对公开市场依赖程度有所减弱,逆回购操作亦渐次缩量.
市场人士并指出,今日值得关注的是,逆回购需求更多转向28天期品种,这可能与年底前跨月资金更受欢迎有关.
上海一银行交易员指出,逆回购操作量最近虽整体呈下降趋势,但资金面并未因此出现波动,央行也就顺势减力操作,同时也能降低当前偏高的逆回购存量,为日后的操作腾出空间.
"越到年末,跨月的钱就会紧俏,想搞点长的,投来28天期的,质押式回购有套利空间,假如做同业存款,能套差不多70-80个bp(基点),"华东一银行交易员称.
央行公告显示,今日公开市场共进行总额1,860亿元逆回购操作,其中七天期780亿元,28天期1,080亿,中标利率仍分别持稳在3.35%和3.60%.
本周逆回购累计到期量为4,040亿元,其中今日到期量为2,240亿元,此外本周还有520亿元央票到期.
上周央行公开市场净回笼1,010亿元.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均继续持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2091149]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 1,860
(周四) 待定
央票到期 520
正回购到期 --
逆回购到期 4,040
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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