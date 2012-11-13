(重发)〔中国债市〕资金走宽但国库现金利率续涨,跨年存款需求仍是推升主因(更新版)

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(新增交易员评论及细节)

* 六个月期国库现金定存利率4.70%

* 较10月下旬同期限续涨

* 流动性趋宽,但跨年存款需求仍强

路透上海11月13日电---尽管目前市场资金面较10月下旬明显走宽,但中国财政部周二上午招标的六个月期国库现金定期存款,中标利率则继续上涨.交易员指出,对跨年存款的需求不减,仍是推动是次利率上行的主因.

业内人士周二透露,财政部与央行今日进行的六个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为4.70%.较最近一次10月25日招标的同期限中标利率上涨20个基点(bp).而资金方面,目前银行间市场七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS仅在3.10%附近,较上次招标时的3.6%附近水平跌约50bp.

北京一银行交易员称,"快到年底了,(存款)指标就是很重要了."

该交易员并透露,虽然本次国库现金定存利率走高,但与同期限约5%的协议存款利率相比,价格仍具有吸引力;而且财政部投放资金量相对较大,机构参与更方便,因此机构热情不减也在情理之中.

据其介绍,银行吸收协议存款,一般行情是在同期限shibor基础上加点,六个月期加点幅度在90-100bpd左右.当然银行和存款机构协商过程中,价格也会有一定差别,不能一概而论.

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价SHIBOR=显示,六个月期品种SHICNY6MD=最新价格为4.1005%.

华南一银行交易员也指出,就其所在机构而言,为保证年底存款指标的完成,4.70%的利率并不算高,而且相比协议存款的寻找和协商,国库现金定存投标的公开性更吸引其参与.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第13期,计划存款量500亿元人民币.起息日11月13日,到期日为2013年5月14日.包括本期,今年以来财政部共进行了13期国库现金定期存款招标,期限包括三、六及九个月.具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%

11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%

12期 500 六个月 10月25日 2013年4月25日 4.50%

13期 500 六个月 11月13日 2013年5月14日 4.70%

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6,400

欲浏览2012年国库现金定存招标规模变化图,请点选:

(here)

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)