微软《光晕4》发售首日全球销售额达2.2亿美元,刷新该系列新记录

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山11月12日电---微软(MSFT.O)称，其《光晕4》（Halo 4）游戏上市首日全球销售额达2.2亿美元，打破了该游戏此前版本创下的记录。

该公司表示，上周二发布的《光晕4》全球首周销售额即将达到3亿美元，取得该款有十年历史的游戏系列最好成绩。

2010年9月发布的此前一个版本、该系列第四款作品《光晕：致远星》（Halo: Reach），在上市首日全球销售额为2亿美元。

微软称，《光晕》系列自2001年发布以来，已为微软带来逾33.8亿美元的营收。

“《光晕4》成为今年美国发售最大的娱乐产品，我们对此感到兴奋，”微软负责游戏工作室的副总裁斯宾塞（Phil Spencer）说道。

《光晕》系列由微软游戏工作室打造，在微软2001年发布首款Xbox游戏主机进军游戏领域时，充当了排头兵。（完）