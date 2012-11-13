主要国家经济指标预测--11月14日****

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透11月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.8% +1.0%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0745 法国HICP(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 持平 减少0.4
0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.9% 7.9%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.9% +0.6%
(较上年同期) -2.3% -2.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负28.9
1200 美国抵押贷款指数 11月9日当周 -- 768.0
再融资指数 -- 4,244.3
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +1.1%
(较上年同期) +2.6% +2.1%
核心PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.3%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.1%
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.5% +0.6%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9%
进口物价(较上年同期) -- -2.4%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 负5 --
企业信心指数 负1 --
0430 日本工业产出修正值 9月 -4.1% --
产能利用指数(较上月) -5.5% --
0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 赤字33 --
0745 法国非农就业数据 第三季 -0.3% --
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.4% +0.5%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.7% +2.3%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% +0.3%
(较上年同期) +3.2% +2.9%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +2.9%
0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +0.1% -0.5%
PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.4% +1.4%
1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负15.7 负9.8
现况指数 5.4 8.0
1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 93.1 --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 +0.7% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 +1.6% --
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,200 --
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -0.4% 0.50%
(较上年同期) +2.1% +2.9%
2300 韩国失业率 10月 3.0% --
2330 澳洲消费者信心指数 11月 104.3 -- (完)
--整理 隋芬;审校 戴素萍
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