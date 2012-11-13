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亚洲 | 2012年 11月 14日 星期三 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--11月14日****

路透11月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.8% +1.0%

(较上年同期) +3.8% +3.7%

0745 法国HICP(较前月) 10月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 持平 减少0.4

0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.9% 7.9%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.9% +0.6%

(较上年同期) -2.3% -2.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负28.9

1200 美国抵押贷款指数 11月9日当周 -- 768.0

再融资指数 -- 4,244.3

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +1.1%

(较上年同期) +2.6% +2.1%

核心PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.3%

1330 美国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.1%

1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.5% +0.6%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9%

进口物价(较上年同期) -- -2.4%

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 负5 --

企业信心指数 负1 --

0430 日本工业产出修正值 9月 -4.1% --

产能利用指数(较上月) -5.5% --

0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 赤字33 --

0745 法国非农就业数据 第三季 -0.3% --

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +0.4% +0.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.5% +0.2%

(较上年同期) +2.7% +2.3%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% +0.3%

(较上年同期) +3.2% +2.9%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.3%

(较上年同期) +3.1% +2.9%

0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 +0.4% -0.1%

(较上年同期) +0.1% -0.5%

PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.6%

核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.4% +1.4%

1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负15.7 负9.8

现况指数 5.4 8.0

1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 93.1 --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 +0.7% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 +1.6% --

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,200 --

2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -0.4% 0.50%

(较上年同期) +2.1% +2.9%

2300 韩国失业率 10月 3.0% --

2330 澳洲消费者信心指数 11月 104.3 -- (完)

--整理 隋芬;审校 戴素萍

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