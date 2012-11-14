《交易视点》需求而非供给决定食品价格走势,现券收益率料小跌--中金

路透北京11月14日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，近期利率债需求仍以配置型机构为主，而国债和政策性银行债全年剩余净增量只有1000亿元左右，预计发行利率将略低于二级市场，收益率会呈现小幅下降的趋势。

报告还认为,中国食品价格对需求的敏感程度强于供给，只有在总需求显着回升的情况下，供给冲击才会对价格产生明显的影响。一个明显的证据是食品价格与货币增速的相关性最强。

**需求而非供给决定食品价格走势**

10月份CPI同比出现超预期的回落，再创年内新低，下跌的推动力来自于食品，非食品同比保持稳定。为什么近期食品价格总是出现超预期的回落，而市场前期担心的猪肉供给短缺、国际农产品价格上涨推升成本等因素并没有扭转这样的颓势？

我们认为中国的食品价格对需求的敏感程度强于供给，只有在总需求显着回升的情况下，供给冲击才会对价格产生明显的影响。一个明显的证据是食品价格与货币增速的相关性最强，而非食品价格和工业品价格反而没有那么明显。

而货币指标中由于M1增速能够更准确的反映经济的活跃程度，与食品价格的相关性又强于M2，今年尽管M2 增速出现小幅回升，但M1增速始终处于历史低位，且远低于M2增速，显示总需求疲弱难以推动食品价格大幅上涨。

劳动力成本上升对通胀的推高作用也在减弱，表现在蔬菜价格近期已跌破二季度的低点，中枢水平并没有延续过去几年的趋势性的上移，与劳动力成本密切相关的衣着、人工服务、租金价格也出现止升企稳的迹象。

近两个月CPI非食品价格的回升在很大程度上受三季度国际油价大幅反弹的影响，但随着四季度能源价格的回落，非食品同比将稳定在2%以内，明年上半年有重新回落的可能。初步预计11月CPI同比回升至2%左右，年末同比有望保持在2.5%以下，明年上半年大多数时候也不会超过2.5%。

PPI环比由负转正，但主要来自于上游价格的推动，而下游价格受制于产能过剩压力依然与上月持平，随着近期美元指数的回升，国际大宗商品对国内PPI的传导压力重新减弱，PPI持续上涨的动力不足，同比在明年上半年可能再次回落。

**出口超预期回升恐怕只是昙花一现**

10月份各项经济数据都全面回升，进一步确立了经济短周期复苏的趋势，不过主要的推动力仍然来自于基建投资。

首先，重工业反弹幅度较大，显示基建投资对生产的拉动明显。其次，铁路投资加速且明年计划额进一步提高，有利于推动基建投资增速持续回升。

尽管10月房地产投资和出口增速也出现了反弹，但是我们认为回升趋势尚未形成。房地产投资方面，房地产竣工面积增速仍大于销售增速，库存尤其是中西部库存压力仍然没有改善的迹象，抑制了开发商的投资意愿，这解释了为什么大开发商在一线城市的拿地热情高涨，但全国层面上的土地购置面积增速仍在继续下滑。

10月出口增速超预期的回升至10%以上，我们倾向于认为与去年低基数和今年欧美国家圣诞节等节日需求提前释放有关，但数据本身并不能反映真实的趋势。

一个明显的证据是，10月出口交货值增速是下降的，且维持在5-6%附近，与出口增速再次背离，而前者较后者更准确地反映出口企业的当期生产情况，所以出口增速的大幅回升很可能像今年5-6月那样昙花一现。

此外，一般贸易和加工贸易的出口增速都低于整体出口增速，显示出口的拉动更多来自于保税区仓储的转口货物，而这部分贸易对出口企业并没有实质性的利好。

**授信额度限制导致商业银行持有国开债的市场份额下降**

10月增长数据进一步回升，但债券市场并没有受到明显的负面冲击，较低的通胀数据对市场情绪反而有所提振，说明经济阶段性回升已经在市场预期之内，而通胀的回升速度慢于市场的预期。

上周海外风险资产大幅下跌，美元继续走强，但人民币仍然维持强势，且远期价格反映的贬值预期有所下降，部分反映了国内经济数据好转导致资本流出的意愿下降，所以在美国大选结束后人民币可能也不会很快重新贬值，外汇占款的流入还将持续一段时间，直到经济数据再次下滑才会停止。我们对年底前资金面仍持有乐观的看法。

近期利率债需求仍以配置型机构为主，而交易型机构在年末做多和做空的意愿都不强，由于国债和政策性银行债全年剩余的净增量只有1000亿元左右，预计发行利率仍将略低于二级市场，收益率会呈现小幅下降的趋势。

值得注意的是，配置型需求增强并没有带动国开债收益率出现回落，税收利差仍维持在高位，这与银行年底授信额度紧张有关，从9-10月对国开债连续出现净减持可以看出，而保险和基金持有国开债的市场份额则明显上升。

但是明年年初银行又能够获得新的授信，对国开债的配置需求会重新上升，税收利差有望重新缩小。本周将发行50年期国债，预计中标利率在4.35%附近，如果达到4.4%以上可积极参与。(完)

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