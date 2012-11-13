〔新债招标〕中国进出口行两期债利率均稍低预期,资金宽松一级续现暖意(更新版)

(新增交易员评论和更多细节)

* 进出口行三年债利率3.80%,七年4.17%

* 两期债利率均稍低于预期

* 资金持续宽松,一级市场续现暖意

路透上海11月13日电---中国进出口银行周二招标的两期固息债,中标利率均稍低于预期.资金面持续宽松,致机构需求依旧较为稳定,一级市场得以延续近期暖意.

交易员并称,从七年品种中标利率仍小幅低于二级市场水平来看,此前中国经济企稳带来的收益率曲线可能增陡预期,并未明显影响本次招标.

业内人士稍早透露,进出口银行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率为3.80%,七年期利率4.17%;首场投标倍数分别为1.86倍和1.66倍.此前市场对上述两期债的预测均值分别为3.82%和4.20%.

上海一银行交易员称,今日进出口行两期债招标结果属于稳中继续向好,尤其是七年期债,"还不错啊,可能我(之前预计曲线会陡峭化)预期太悲观了."

进入11月以来,随着市场流动性的缓和,一级市场招标发行的利率债多数向好,但二级市场总体表现平淡.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率报在3.8291%,七年期为4.1834%.

二级市场上,剩余期限约2.94年的进出口行固息债120316券最新成交收益率tCN120316=CFXS在3.8211%,加权均值为3.8243%;剩余期限约6.6年的进出口行固息债120308券最新成交收益率tCN120308=CFXS为4.20%,加权均值为4.2002%.

今日招标的两期新债为今年第22和23期金融债,具体条款如下:

第22期 第23期

----------------------------------------------------------------

招标金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月20日 11月22日

发行期 11月13日至11月20日 11月13日至11月22日

上市日 11月26日 11月28日

基本承销额 无 无

----------------------------------------------------------------(完)