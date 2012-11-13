〔中国汇市〕人民币早盘封在波幅区间上限再创新高,中间价连六日上涨

* 人民币继续封在波幅区间上限,再创新高

* 中间价连六天上涨,并刷新逾半年高位

* 人民币升值预期进一步加强

路透北京11月13日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘继续封在波幅区间上限,并再次创出历史新高.受中间价连续第六天上涨并刷新逾半年高位提振,人民币升值预期进一步加强,汇价波动区间甚窄.

"银行一直在接结汇客盘,(美元兑人民币)中间价又一直往下跌,市场又结不出去,陷入死循环了.人民币一直涨停也不是个办法,外汇市场一天不能做交易,银行很痛苦啊!"上海一股份制银行外汇交易主管说.

北京时间12:12,人民币兑美元即期报6.2262元,为与中间价相较的1%波幅区间上限,上日收报6.2291元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2891元,上日中间价为6.2920元.

上述交易主管并称,现在市场主要是看央行的态度,因为上周五欧元跌得蛮厉害、美元其实是涨的,但这星期人民币中间价还在升,好像有一点引导人民币升值的态势.他援引市场预测称,近期中间价将一路升至6.27元处,对应人民币即期涨停位将达到6.2073元高位.

东京汇市欧元/美元周二跌至两个月低位,此前欧元区和国际货币基金组织(IMF)未能就削减希腊债务的长期计划达成一致,对希腊的贷款不能立即发放.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3293/63,上日尾盘为6.3340.

北京时间12:13,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2190/30元,上一交易日尾盘报6.2230元.

人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值逾2.7%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>