〔中国货币市场〕隔夜跌七天涨,逆回购缩量但流动性供给仍充裕(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京11月13日电---中国银行间资金市场周二早盘回购加权利率隔夜下行七天小涨,央行公开市场逆回购操作规模虽较上周同期有所缩量,但交易员表示,当前市场中流动性供给仍显充裕,推动隔夜回购利率继续走低.
不过货币市场风向标--七天回购利率企稳并小有攀升,交易人士认为,这与今日七天期逆回购操作规模,明显不敌当日该期限到期资金有关.
业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,860亿元人民币的逆回购操作,其中七天期780亿元,28天期1,080亿.[ID:nSB2096601]据路透统计,今日共有2,240亿元逆回购到期资金,其中7天期到期规模1,660亿元,28天到期量580亿元.
值得关注的是,机构对逆回购需求更多转向28天期品种.[CN/MMTCN]华东一银行交易员就此表示,当前大机构借长出短的情况,也让她对资金利率的短期波动心怀警惕,所以会"多备一些跨月资金".
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3288 2.5254 -19.66
七天CN7DRP=CFXS 3.1651 3.1002 6.49
14天CN14DRP=CFXS 3.3303 3.3336 -0.33
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7700 2.3000 47.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8000 2.7100 9.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0100 2.8700 14.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.5400 -21.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1700 3.0900 8.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3500 3.3300 2.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3200 2.5221 -20.21
七天SHICNYSWD= 3.1505 3.0825 6.80
三个月SHICNY3MD= 3.7694 3.7559 1.35
===============================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进/杨淑祯