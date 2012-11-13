就业机会匮乏 英国遭遇人才外流

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译)
路透伦敦11月12日电---厌倦了一封又一封的拒绝邮件，越来越多的大学毕业生开始收拾行李离开英国，去国外寻找就业机会，引发英国对人才外流的担忧。
英国逾三分之一的近期大学毕业生毕业即失业，很多人开始在经济增长更快的亚洲和大洋洲寻找更好的机会。
26岁的Jamie Devonshire于2008年从曼彻斯特大学毕业，两年前他来到香港，在一家小型投资基金工作。
“我在这两年了，很喜欢这里。天气、生活和工作都很好，”他从香港发来电子邮件称。
Devonshire表示，他不太可能很快回国。
“眼下我并未看到能让我回到英国的任何理由，就业市场疲弱，对于首次购房的人来说买房也几乎不可能，”
他的女友近期也来到香港，并找到一份工资比在英国优厚得多的教书工作。
据路透从英国高等教育统计局（HESA）获取的数据，自2008年经济危机开始以来，毕业于英国各大学的英国及欧盟本科生到海外就业的人数增加了25%。
若单考虑在海外就业的英国学生，这一数据在2008-2011年间上升了27%。
这也显示，欧盟学生在英国完成学业后，也返回欧洲大陆。而在这之前，很多人会选择留在英国。
牛津大学与剑桥大学传统上是英国政治与商业精英的摇篮，但HESA称，从这两所大学毕业后离开英国的人数上升得更快，在四年内增加了43%。
对于应届大学毕业生来说，去往亚洲的人数增长最快，在同一时期增长了51%。因为容易获得大洋洲的工作签证，大洋洲长期以来是英国人偏好的移居目的地，同期去往这里的毕业生增加了49%。
全球经济放缓导致欧盟年轻人失业率上升，据经济合作暨发展组织（OECD）数据，西班牙与希腊的失业率均超40%。但在澳大利亚、印度与中国等国，就业市场则保持较好状况。
近期流向海外的英国人才数量上升让英国内政部感到担忧。该部在上周发布的一份研究报告中称，人才的大量流失“可能对英国技术人才的供应带来影响”。
大部分离开英国的人是为去新岗位就业以及找工作而离去，2008-2010年间89%的移出者处于工作年龄。
上述报告称，去年，说明离开英国原因的移民者中，72%的人是出于与工作相关的原因。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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