就业机会匮乏 英国遭遇人才外流

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦11月12日电---厌倦了一封又一封的拒绝邮件，越来越多的大学毕业生开始收拾行李离开英国，去国外寻找就业机会，引发英国对人才外流的担忧。

英国逾三分之一的近期大学毕业生毕业即失业，很多人开始在经济增长更快的亚洲和大洋洲寻找更好的机会。

26岁的Jamie Devonshire于2008年从曼彻斯特大学毕业，两年前他来到香港，在一家小型投资基金工作。

“我在这两年了，很喜欢这里。天气、生活和工作都很好，”他从香港发来电子邮件称。

Devonshire表示，他不太可能很快回国。

“眼下我并未看到能让我回到英国的任何理由，就业市场疲弱，对于首次购房的人来说买房也几乎不可能，”

他的女友近期也来到香港，并找到一份工资比在英国优厚得多的教书工作。

据路透从英国高等教育统计局（HESA）获取的数据，自2008年经济危机开始以来，毕业于英国各大学的英国及欧盟本科生到海外就业的人数增加了25%。

若单考虑在海外就业的英国学生，这一数据在2008-2011年间上升了27%。

这也显示，欧盟学生在英国完成学业后，也返回欧洲大陆。而在这之前，很多人会选择留在英国。

牛津大学与剑桥大学传统上是英国政治与商业精英的摇篮，但HESA称，从这两所大学毕业后离开英国的人数上升得更快，在四年内增加了43%。

对于应届大学毕业生来说，去往亚洲的人数增长最快，在同一时期增长了51%。因为容易获得大洋洲的工作签证，大洋洲长期以来是英国人偏好的移居目的地，同期去往这里的毕业生增加了49%。

全球经济放缓导致欧盟年轻人失业率上升，据经济合作暨发展组织（OECD）数据，西班牙与希腊的失业率均超40%。但在澳大利亚、印度与中国等国，就业市场则保持较好状况。

近期流向海外的英国人才数量上升让英国内政部感到担忧。该部在上周发布的一份研究报告中称，人才的大量流失“可能对英国技术人才的供应带来影响”。

大部分离开英国的人是为去新岗位就业以及找工作而离去，2008-2010年间89%的移出者处于工作年龄。

上述报告称，去年，说明离开英国原因的移民者中，72%的人是出于与工作相关的原因。（完）