《汇市简讯》美元指数或将持续强劲上扬

0514GMT * 自9月低位强劲上扬表明,美元指数迎来新一波涨势 * 阻力位料略微上移至50%的费波纳奇回档技术位81.34,或将整固 * 若能守在此位之上,则是非常偏多的信号 * 美元指数越来越可能触及84.1上方新高,涨势或将加快 * 欲浏览相关图表,请点击:(link.reuters.com/xar73t).(完) --编译 许娜;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=