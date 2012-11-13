《科技产业分析》谷歌Android系统渐获应用开发商青睐,前景光明

记者 Alexei Oreskovic

路透旧金山11月12日电---手机视频游戏"战争王国(Kingdoms at War)"在苹果(AAPL.O)的iPhone和谷歌(GOOG.O)的Android智能手机上受欢迎程度相同.但对于游戏开发商而言差别却很大--他们在iPhone和iPad上赚的钱比在Android设备上多了一倍以上.

这种不一致是Android的一大弱点.作为全球使用范围最广的手机操作系统,Android在软件应用开发商那里却长期只能享受二等公民的待遇.开发商看重的是声望,更高的营收潜力以及苹果平台的统一性.

但应用开发商表示,这种情况正在迅速发生改变.

就在谷歌携手三星电子(005930.KS)和宏达电(2498.TW)等合作伙伴向iPhone发动正面攻势后仅仅三年,Andriod以其改进后的内置支付系统,数量不断增多的高端设备以及重新设计后的应用商店而受到消费者的青睐.这些都转化成应用开发商的滚滚财源.

"Android刚推出的时候,我们甚至没有真正考虑要不要采用它,"开发"战争王国"游戏的Thinking Ape创始人之一Wilkins Chung说.

"现在,把更多的资源投向Android,力争尽早进入他们的应用开发商行列,这才是有商业头脑的做法.虽说现在能够拿到的实际现金要少一点,但仍然有相当可观的营业收入."

另一家游戏开发公司Smule的总经理Prerna Gupta承认,Android提供给应用开发商的现金收益确实没有苹果的iOS那么多,但她补充说:"我们还是很惊喜."

在飞速成长的移动产品市场,谷歌,苹果,亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)之间的竞争不断升温,脱颖而出的关键是要争取到一大批高质素的应用开发商.

吸引眼球的设计和一流的硬件是智能手机和平板电脑的主要卖点,但对产品的整体吸引力而言,富于活力的数码应用和内容正变得同样重要.

"显然这已经不只是设备间的竞争,而是生态系统的较量,"风险资本公司Accel Partners合伙人Richard Wong说.该公司投资于Rovio,后者是大热手机视频游戏"愤怒的小鸟(Angry Birds)"的开发商.

**急起直追**

在过去一年,谷歌加倍努力在Android手机的更多知名功能中推广应用和其它数码内容.

谷歌在3月时整合其应用商店,重新命名为Google Play,不仅更加美观,而且可以在同一个店面选取数码音乐、电影、游戏和应用.Google Play目前号称有70万个Android应用,和苹果相当,不过分析师表示苹果的App Store有更多高品质的应用.

谷歌还开拓更多市场,让开发商能够向更多国家销售Android应用,增加对按月和按年订购应用的支持服务,并与无线电信业者Verizon Wireless(VZ.N)和日本NTT Docomo(9437.T)合作,提供用户手机帐单直接付款服务.

"只需让客户购买内容服务时尽可能的方便,"产业研究公司Gartner分析师Carolina Milanesi表示.

她并指出,Android在新兴经济体尤其受到欢迎,这些国家的信用卡使用较不普及,因此电信帐单服务尤其重要.

根据研究公司Strategy Analytics,第三季Android系统智能手机占中国智能手机出货量的87.7%,美国的占有率则为60.5%.

尽管谷歌或许在全球市占率上略占上风,但苹果和亚马逊(Amazon.com)可以凭藉多年来的零售业务经验,轻松打造行动装置线上购物功能.两家公司拥有庞大的消费者信用卡档案,可以让其手机用户轻而易举地迅速购买数码影音产品或应用.

苹果表示其拥有4亿个活跃的信用卡帐户,截至10月已向开发商总计支付65亿美元,高于1月时的40亿美元.苹果App store的交易抽成为30%,谷歌与应用开发商也有类似的抽成协议,但未提供可供比较的抽成数据.

**独家应用**

4月,应用开发商Pocket Gem推出飞龙公园(Tap Dragon Park),这是一款为Android独家打造的电子游戏.该公司首席运营官Ben Liu表示,获益水平可能低于苹果的iOS版本.但他指出这仍然是商业上的成功,尤其是谷歌在Play Store中推广了这款应用.

Liu表示,"这款游戏为公司赚了很多钱."在愈发具有吸引力的市场当中,这也是宝贵的学习经验.

高端Android设备的数量日益增加,格外吸引开发商的眼球.三星近期宣布,五个月内已售出3,000万部搭载Android的Galaxy S III手机.Android可适用不同类型的硬件,这些开发商常常要为一款应用开发很多不同的版本.

"如果看看高端市场,对比一下苹果的iPhone和高端Android手机,我会认为某些创收标准具有可比性,"Liu表示.(完)