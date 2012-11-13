《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.35%,流动性欠缺定位看估值

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(14日)9:30-10:30

* 受访人数: 6位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 4.27%-4.42%

* 预测均值: 4.35%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月13日电---中国财政部周三将招标发行50年期固息国债.路透调查显示,作为供给较少,且需求主体相对有限的超长期国债,50年品种在二级市场上几乎没什么流动性,机构多从相关估值寻求定位参考,利率预测均值落在4.35%附近.

北京一大型银行交易员认为,"50年实在太长太长了,交易盘几乎不要来搞,...(新债定位主要)也是看估值,看历史上与10年的利差,看需求来修正."

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,50年期品种最新收益率为4.3133%.二级市场上,有成交的国债则基本都在10年以下.

上海一保险机构分析师也指出,机构投资50年国债,一般都会持有到期,因此明日大型银行和保险公司配置需求变化,将左右该期债利率定位水平.从目前估值和市场情况来看,4.35%左右应该是一个可接受的水平.

明日招标新债为财政部今年第20期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债竞争性招标时间为11月14日上午9:30-10:30,11月15日开始发行并计息,11月19日发行结束,11月21日起上市交易.(完)