微软《光晕4》游戏上市热卖,《使命召唤》表现备受关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山11月12日电---微软(MSFT.O)《光晕4》(Halo 4)游戏上市首日销售强劲。这对不景气的视频游戏业而言是个好兆头，但也意味着它将与动视暴雪(Activision Blizzard)(ATVI.O) 最新版的《使命召唤》(Call of Duty)展开一场厮杀。

随着越来越多的游戏玩家从控制台游戏机，转向以平板电脑和智能手机为平台的游戏，视频游戏业的营收开始下滑；外界正密切关注着这两款游戏在即将到来的假期购物季和2013年会有何表现，以此作为衡量该行业未来需求的标准。

《使命召唤》目前是微软Xbox上最畅销的游戏，《光晕4》的大卖可能会蚕食前者在Xbox平台上的销量。但不同于《光晕4》的是，《使命召唤》的应用平台更广，包括个人电脑、索尼(6758.T)PlayStation以及任天堂的Wii。

微软称，《光晕4》发布当天的全球销售额即达2.2亿美元，打破了该游戏之前版本创下的记录。

微软，《光晕4》首周销售额很可能达到3亿美元。

动视暴雪上周提高了其盈利预期，因预计《使命召唤：黑色行动2》(Call of Duty：Black Ops 2)将在假期购物季大卖，称希望该款游戏能打破之前版本创下的纪录。（完）