〔中国债市〕利率互换微跌,打破僵持局面仍有待政策面变化

路透上海11月13日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二微跌.短期资金面依旧宽松,为IRS走势提供些许助力,但由于经济触底回暖的预期日渐浓厚,未来政策走向不确定较大,IRS打破僵持局面仍有待后续政策面变化.

"波动不大,感觉略略下了一点,幅度很微弱,最近市场(的交易)兴趣比较缺乏,"上海一银行交易员称.

他指出,最近公布的经济数据对IRS影响都比较有限,接下来可能只有政策面的动向,才能对IRS走势形成明确的指引.

银行间资金市场周二回购加权利率隔夜下行七天小涨,央行公开市场逆回购操作规模虽较上周同期有所缩量,但交易员表示,当前市场中流动性供给仍显充裕,推动隔夜回购利率继续走低.[CN/CN]

为期一周的中国共产党第十八次全国代表大会将于本周三(14日)结束,会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2057/ 3.3129 3.1433/ 3.2375 3.2433/ 3.3400 3.3600/ 3.4567 3.3650/ 3.6650

周一 3.2120/ 3.3120 3.1492/ 3.2442 3.2600/ 3.3550 3.3683/ 3.4650 3.3740/ 3.6740

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变动-0.0063/+0.0009 -0.0059/-0.0067 -0.0167/-0.0150 -0.0083/-0.0083 -0.0090/-0.0090

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)