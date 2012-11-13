〔新兴汇市〕部分东南亚市场因假日休市,菲律宾披索下跌

路透香港11月13日电---因印度、马来西亚和新加坡市场今日逢假期休市,今日的新兴汇市报导将仅提供报价表格,11月14日(周三)将恢复例行报导.
以下为亚洲货币兑美元0809GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2011年
0809GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
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日圆 JPY= 79.22 79.48 +0.33 -2.90 76.92
坡元 SGD= 1.2232 1.2230 -0.02 +6.03 1.2969
台币 TWD=TP 29.129 29.090 -0.13 +3.99 30.290
韩元 KRW= 1089.91 1088.60 -0.12 +5.68 1151.80
泰铢 THB= 30.66 30.64 -0.07 +2.90 31.55
菲律宾披索 PHP= 41.11 41.08 -0.06 +6.65 43.84
印尼卢比 IDR= 9630.00 9615.00 -0.16 -5.92 9060.00
马币 MYR= 3.0625 3.0633 +0.03 +3.46 3.1685
人民币 CNY= 6.2264 6.2991 +1.17 +1.09 6.2940
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(完)
--编译 艾茂林 ;审校 王兴亚
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=