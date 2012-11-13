驻阿富汗美军司令卷入前中情局长婚外情丑闻

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月13日电---美国国防部门高官周二称，美军驻阿富汗部队司令John Allen正在接受调查，因涉嫌与吉尔·凯利(Jill Kelley)有不正当来往。凯利是美国前中情局(CIA)局长彼得雷乌斯(David Petraeus)婚外情丑闻的中心人物之一。

这意味着美国军方又一位高官可能落马，暗示彼得雷乌斯婚外情丑闻涉及的范围可能比之前想像得要大。彼得雷乌斯是前任驻阿美军司令，去年前往中情局工作。

该官员称，美国联邦调查局(FBI)发现，2010-2012年，Allen和凯利进行了20,000-30,000页的沟通，大多为电子邮件。凯利被认为是彼得雷乌斯家的长期朋友，志愿参与麦克迪尔空军基地军官家人社交联谊工作。

正是凯利举报与彼得雷乌斯有婚外情的女子布罗德维尔(Paula Broadwell)给她发骚扰电邮，致使FBI介入调查，彼得雷乌斯的婚外情随之浮出水面，并导致他在上周五辞职。

当被问及是否担忧机密信息泄露时，该官员匿名表示：“我们担忧不合适的沟通。我们不会猜测这些文件的内容。”

美国国防部长帕内塔在给记者的声明中称，他要求推迟任命Allen为美国欧洲司令部和欧洲盟军最高司令，“总统已经同意”。

Allen目前身在华盛顿，周四将出席参议院听证会，他指定的驻阿美军司令Joseph Dunford也将出席。（完）