《汇市简讯》欧元兑美元支撑见1.2670和1.2650-60

0754GMT * 欧元兑美元在1.2660下方挂有停止单,1.2650处挂有更多停止单 * 卖单挂在1.2730、1.2750、1.2780和1.2800 * 汇价小步迈向100日移动均线切入位1.2640 * 最接近的到期期权执行价在1.2700和1.2725.(完) --编译 许娜;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=