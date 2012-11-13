〔中共十八大〕中央委员候选人名单草案通过,预选差额比例多于8%

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透北京11月13日电---新华社周二报导,中国共产党第十八次全国代表大会主席团周二上午通过十八届中央委员会委员、候补委员和中央纪律检查委员会委员候选人名单(草案),提交各代表团酝酿.周三上午大会将举行正式选举.
报导称,按照大会选举办法的规定,预选采用差额选举办法,差额比例均多于8%.整个预选工作在总监票人、监票人的监督下,严格按照大会选举办法进行,预选结果有效.
周二下午,大会举行各代表团分组会议,酝酿主席团第三次会议通过的中央委员、候补中央委员、中央纪委委员候选人名单.
根据中国共产党十八大新闻中心的通知,新一届中共中央政治局常委将于周四(15日)正式亮相,于上午11时在人民大会堂与中外记者见面[ID:nSB2097893].
中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日开幕,闭幕会定于11月14日(周三)上午在人民大会堂举行.会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.(完)
浏览新一届中央领导层热门候选人,请点选背景资料[ID:nSH0119075]
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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