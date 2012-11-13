〔中共十八大〕中央委员候选人名单草案通过,预选差额比例多于8%

路透北京11月13日电---新华社周二报导,中国共产党第十八次全国代表大会主席团周二上午通过十八届中央委员会委员、候补委员和中央纪律检查委员会委员候选人名单(草案),提交各代表团酝酿.周三上午大会将举行正式选举.

报导称,按照大会选举办法的规定,预选采用差额选举办法,差额比例均多于8%.整个预选工作在总监票人、监票人的监督下,严格按照大会选举办法进行,预选结果有效.

周二下午,大会举行各代表团分组会议,酝酿主席团第三次会议通过的中央委员、候补中央委员、中央纪委委员候选人名单.

根据中国共产党十八大新闻中心的通知,新一届中共中央政治局常委将于周四(15日)正式亮相,于上午11时在人民大会堂与中外记者见面[ID:nSB2097893].

中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日开幕,闭幕会定于11月14日(周三)上午在人民大会堂举行.会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.(完)

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