路透伦敦11月13日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日图表上呈现内包日线形态,但今天已经下跌.上周市场突破收敛三角形而下跌,下跌目标位据测量应在1.2483美元,在其下方是7月开始升势的61.8%回档位1.2472.

随着240分钟图上出现13的时间窗口,且240分钟RSI出现背离,预计欧元/美元在进一步下跌前,可能在近期出现一轮反弹.注意TD指标支撑在1.2635.三角形向下突破点阻力位料在1.2887.我们预计价格将受制于短期下行趋势线切入位1.2914美元.首道支撑位在1.2605美元,为50%回档位.

美元/日圆:持续承受下行压力,市场注意力集中在79.18/00日圆的支撑位.假如市场在该水准附近持稳,那么未来将再度测试6月高位和50%回档位80.63/66.此位置将是较难突破的阻力位,因此有可能再度守住.不过市场走势脆弱,若无法升破79.00,未来可能跌向78.39的云区.我们对美元/日圆整体上持看多观点,预计未来可能升穿80.66至81.78/87.

欧元/日圆:继续承压,支撑位在100.60/15日圆区域(38.2%回档位和10月11日低点).虽然该区域料会守住初步测试,但涨势预计将在102.16/86(200日移动均线)受阻.在出现一波较小的反弹后,我们预计欧元/日圆将进一步跌至9月11日低位和50%回档位99.50/36.只要未突破103.42,我们就仍保持偏空观点.

纽约 当日 今年来 2011年

0846GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2667 1.2707 -0.31 -2.15 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.24 79.48 -0.30 +2.99 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.35 101.01 -0.65 +0.78 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9507 0.9486 +0.22 +1.40 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5865 1.5874 -0.06 +2.12 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0017 0.9996 +0.21 -1.73 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0402 1.0426 -0.23 +1.73 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8165 0.8173 -0.10 +4.89 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.400 82.860 -0.56 +4.78 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.690 64.970 -0.43 -45.88 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.67 126.21 -0.43 +5.14 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2729 1.2738 -0.07 -3.02 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]