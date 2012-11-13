〔欧元债市〕德债期货触及两个月新高,受希腊问题支撑

台湾股市：盘中下跌，五日连涨后投资者了结获利
0402 GMT，台湾加权股价指数跌0.3%至9,767.9点。该指数今日稍早曾触及2015年5月以来最高的9,869.59点。
路透伦敦11月13日电---德债期货FGBLc1周二触及两个月新高143.48,因国际贷款人推迟向希腊发放下一笔援助金,给避险资产带来新的支撑.(完)
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
日本公债市场............[JP/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
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0402 GMT，台湾加权股价指数跌0.3%至9,767.9点。该指数今日稍早曾触及2015年5月以来最高的9,869.59点。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。