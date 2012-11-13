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货币新闻 | 2012年 11月 13日 星期二 16:38 BJT

〔欧元债市〕德债期货触及两个月新高,受希腊问题支撑

路透伦敦11月13日电---德债期货FGBLc1周二触及两个月新高143.48,因国际贷款人推迟向希腊发放下一笔援助金,给避险资产带来新的支撑.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

日本公债市场............[JP/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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