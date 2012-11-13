《汇市简讯》美元/日圆买单在79.00-10,下方设有停止单

0754GMT * 卖单介于79.65至79.80以及80.00,上方挂有停止单 * 选择权到期价位分别为79.20, 79.40和79.50,澳元/日圆选择权到期价位在82.50和 82.60 * 欧元/日圆买单在100.15-20, 100.00.下方设有停止单 * 买单进一步分步在99.80至99.50.卖单从100.80延伸至101.00.(完) --编译 王洋;审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=