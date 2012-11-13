欧盟拟暂停征收航空碳税

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔11月12日电---欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)称，欧盟将暂停征收航空碳税，但如果联合国下属的国际民用航空组织不能达成全球性协议，将重新征收该税。

国际社会一直强力向欧盟施压，要求取消所有使用欧盟机场的航空公司必须根据碳排放交易计划（ETS）购买碳排放配额的规定。

“为了营造积极的气氛，我们同意暂停征收航空碳税。”赫泽高周一在记者会上表示。

“如果该举措没有效果，我们将自动重新实施欧盟碳排放交易计划。”赫泽高说道，并表示国际民用航空组织需要在明年11月以前达成新的协议。

欧盟执委会曾反复表示，征收航空碳税的原因在于国际民用航空组织10多年来无所作为。

赫泽高指出，该决定必须得到欧盟成员国的支持才能生效。（完）