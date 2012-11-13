〔中共十八大〕中国地方债务潜在风险或加大,关注非法集资--光大银行董事长

路透北京11月13日电---中国光大银行(601818.SS)董事长唐双宁称,地方债务潜在风险存在进一步加大趋势,地方小型非银行金融机构监管薄弱,需引起关注.

他在参加中共十八大间隙对记者表示,当前中国经济发展到一个关键时期,外需不振、内需乏力,经济进入下行轨道,要高度关注不良贷款反弹、非法集资十个方面金融问题.

"在经济增长放缓的大背景下,部分地方政府又开始出台新的投资计划以刺激经济增长,地方债务潜在风险存在进一步加大趋势."他表示.

他并称,从2009年开始一些地方政府的负债已超过其财政收入,地方政府债务率整体已经超过100%,未来几年将迎来偿债高峰.

"民间金融活动游离于监管之外,基本处于无政府状态,发生风险或者经济纠纷时难以找到法律依据和管理部门,一旦经济环境恶化,资金链断裂,风险将传导至信贷市场、证券市场和实体经济,引发更大风险."他警示.

在宏观经济形势趋紧的背景下,非法集资风险也急剧增加,并出现新的动向.有些创业投资公司、担保公司、保险代理机构等成为非法集资的载体,借贷型、投资型、虚拟产品营销型等各种非法集资形式层出不穷,打击非法集资的任务十分艰巨.

他强调,地方金融机构如小额贷款公司、私募股权投资基金、融资性担保公司以及融资租赁公司等准金融机构多由地方负责准入,监管薄弱,需要引起关注.

分析人士认为,对于整个中国金融环境来说,业界普遍担心的是以银行理财和信托为代表的绕到银行表外的"影子银行",但是这部分中的大多数其实是处在"一行三会"(央行、银监会、证监会和保监会)监管之下的表外融资,即纳入到社会融资规模统计范围内的.但以小额贷款公司、私募股权投资基金等为代表的民间金融机构却监管薄弱.(完)