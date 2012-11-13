〔中国债市〕现券收益率小幅下探,充裕流动性及新债结果提振买气

路透上海11月13日电--中国银行间债市周二现券收益率小幅下探.流动性较为充裕及新债招标结果低于预期,均提振二级市场买气,其中前期承压的中长品种收益率亦下行1-2个点(bp).

交易员指出,近期现券收益率曲线愈加陡峭化,中长期与短期品种收益率利差扩大,引得部分投资盘入场,流动性较好的国债成为投资户的最佳选择.

"今天有些买盘出来,主要是资金也比较宽裕,加上新债(结果)也比预期低,带动收益率下行."上海一银行交易员称.

华南一券商交易员表示,除了资金面因素外,今天股市下跌对债市也有一定利好影响.

有受访交易员看好年底前中长期债券,因除资金面因素外,年底大型银行投资户的配置需求也会加大,增加市场买盘需求.

中国人民银行公开市场今日进行了总额1,860亿元人民币的逆回购操作,其中七天期780亿元,28天期1,080亿.另路透统计,今日共有2,240亿元逆回购到期资金,其中7天期到期规模1,660亿元,28天到期量580亿元.[ID:nSB2098223]

中国股市沪综指周二收挫1.5%,创下一个半月来收盘新低.[ID:nSB2098467]

剩余期限约0.94年的固息国债120019券最新成交tCN120019=CFXS在2.9000%,上日尾盘为2.9200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3252 3.1627

上日 2.5254 3.1002

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9750/2.9080

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9471/2.8921

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3120(完)

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