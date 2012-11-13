〔中共十八大〕中国较长时间投资年均增速将保持20%以上--进出口行董事长

欧洲已公布经济指标--2017/2/16
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
* 中国国内还有巨大的投资空间
* 保护主义使中国企业走出去更艰难
* 扩大与发展中国家的贸易和投资活动
路透北京11月13日电---中共十八大代表,中国国家进出口银行董事长李若谷表示,中国经济未来几年仍将保持较快增长,未来较长时间内投资至少可保持年均增长20%以上,并预计明年中国企业的海外投资还会继续增加.
他在接受路透社的采访申请后以书面形式答复称,推动中国经济较快增长的投资,消费和外贸均会保持增长的态势,中国国内还有巨大的投资空间,中西部的基础设施还十分落后,需要大量资金进行新建,改造和升级.
"十二五规划的一个重要方面是进行经济结构调整,但这项任务并不是短时间内可以完成的,需要大量的投入."李若谷在文章中称,国有企业的合并重组也是必然结果,但合并重组并不意味着规模的缩减,缩减要由市场来决定.
中国近日公布的10月经济数据,无论是投资,消费,还是外贸均好于预期.其中,当月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高;1-10月固定资产同比增长20.7%.
在谈到中国企业的海外投资时,他指出,中国每年海外投资的增长不会是直线型的,这是因为海外投资增长与否是由多种因素决定的,因此出现中国海外投资起起浮浮的现象是完全正常的.
李若谷也提到,可以预见,在当前以未来一段时间内,部分实体经济体经济低迷,失业高企的趋势不会改变,针对中国的保护主义将更加层出不穷,中国企业走出去的道路将更加艰难.
因此,中国将采取市场多元化,扩大海外投资,特别是扩大与发展中国家的贸易和投资活动,提高创新能力等打破西方对华贸易中所设置的形形色色的壁垒,同时采取积极的融资支持,帮助企业实现国际化战略.
中共十八大报告提到,加快走出去步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司.而在五年前中共十七大报告则这样表述,"支持企业在研发、生产、销售等方面展开国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌."(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保
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