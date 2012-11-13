中日岛争波及兖煤澳洲公司煤炭销售

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透珀斯11月13日电---兖州煤业股份有限公司(600188.SS)旗下的兖煤澳洲(YAL.AX)周二称，因中日岛屿争端，日本客户拒绝购买该公司的煤炭。
兖煤澳洲负责人Murray Bailey在一个资源会议上称，“我们正看到直接影响，我们认为这跟中日议题有关。”
他表示，日本钢铁制造商对该公司表示，他们面临中国买家的抵制，所以这些钢铁企业试图限制从兖煤和其他公司购买煤炭的数量。（完）
--编译：程芳;发稿：王凤昌
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路透台北2月16日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周四称，为配合新南向政策，该行将积极赴东南亚设立据点，除直接申设菲律宾分行外，亦将赴越南、印尼和泰国等设立办事处，且成立〞新南向金融小组〞。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。