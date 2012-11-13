中日岛争波及兖煤澳洲公司煤炭销售

(本文由路透中文网编译提供)

路透珀斯11月13日电---兖州煤业股份有限公司(600188.SS)旗下的兖煤澳洲(YAL.AX)周二称，因中日岛屿争端，日本客户拒绝购买该公司的煤炭。

兖煤澳洲负责人Murray Bailey在一个资源会议上称，“我们正看到直接影响，我们认为这跟中日议题有关。”

他表示，日本钢铁制造商对该公司表示，他们面临中国买家的抵制，所以这些钢铁企业试图限制从兖煤和其他公司购买煤炭的数量。（完）