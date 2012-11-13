法国称承认叙利亚反对派联盟仍为时尚早

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月13日电---法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周二称，承认新创立的叙利亚反对派联盟仍为时尚早，并呼吁采取更多行动来团结各反对派。

叙利亚反对派领导人周日在卡塔尔首都多哈开会，创立了该联盟。该组织目前在寻求国际社会承认其为候任政府。

法国是叙利亚总统阿萨德最强硬的反对者之一。法国曾表示，将承认包括社会各阶层的临时政府。

但法国排除了武装反对派的可能，因担忧武器可能落入极端伊斯兰份子手中。

勒德里昂在巴黎对记者表示，“多哈的进展是一个进步，我们认为这意义重大。这还不足以走上一个正确的道路。”

他表示，政治团结很重要，但必须结合各武装组织的统一。（完）