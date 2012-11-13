法国称承认叙利亚反对派联盟仍为时尚早

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月13日电---法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周二称，承认新创立的叙利亚反对派联盟仍为时尚早，并呼吁采取更多行动来团结各反对派。
叙利亚反对派领导人周日在卡塔尔首都多哈开会，创立了该联盟。该组织目前在寻求国际社会承认其为候任政府。
法国是叙利亚总统阿萨德最强硬的反对者之一。法国曾表示，将承认包括社会各阶层的临时政府。
但法国排除了武装反对派的可能，因担忧武器可能落入极端伊斯兰份子手中。
勒德里昂在巴黎对记者表示，“多哈的进展是一个进步，我们认为这意义重大。这还不足以走上一个正确的道路。”
他表示，政治团结很重要，但必须结合各武装组织的统一。（完）
--编译：程芳;发稿：王凤昌
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。