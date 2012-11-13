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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 18:22 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元

路透11月13日电---布兰特原油期货LCOc1周二下跌逾1美元,至每桶107.84美元.(完)

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