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债券 | 2012年 11月 14日 星期三 00:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.145%,投标倍数为4.98

路透华盛顿11月13日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.145

中值 0.140

低值 0.100

投资 0.147

价格 99.926694

高值得标比率 32.56%

投标倍数 4.98

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,373,400

总投标 139,569,368,600

竞争性投标得标 27,131,854,800

非竞争性投标得标 418,518,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/15

到期日 2013/05/16

CUSIP码 912796AG4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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