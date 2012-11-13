〔欧洲股市〕在金融股带动下收涨,受助于西班牙求助传言

* FTSEurofirst 300指数上扬0.4%

* 受助于西班牙求助传言带动金融股反弹

* 意大利银行股受业绩提振领涨

路透伦敦11月13日电---欧洲股市周二尾盘反弹,终盘收涨,市场再度臆测西班牙可能接近求助,引发对金融股的胃纳.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,或4.81点,报1,099.16点,从1,086.37点的盘中低位反弹.

西班牙IBEX指数.IBEX大升1.7%,该国公债收益率ES10YT=RR仅小幅回落,显示市场对传闻有些怀疑.

"有关西班牙求助的传言扶助推高股市,之前也出现过类似情况,但后来并未出现任何实质性进展,我对此持非常怀疑,"一位驻伦敦的交易员称.

西班牙目前仍然面临是否求助的两难境地,因求助就意味着该国需要进一步实施撙节举措,从而使该国民众原本已经捉襟见肘的生活雪上加霜.

受传言影响,银行.SX7P和保险股.SXIP分别上扬1.7%和0.9%,银行和保险公司持有大量的主权债,受欧债危机的影响最为直接.

意大利两大银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)公布的净利高于预期,且在为风险贷款拨备了数十亿欧元的情况下仍强化了其资本基础,两家银行分别跳升5.2%和4.4%.

英国富时100指数.FTSE收高0.33%,报5,786.25点;德国股市DAX指数.GDAXI小升0.01%,报7,169.12点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.56%,报3,430.60点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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