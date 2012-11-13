〔英国债市〕英债持稳,市场等待英国央行通胀报告

路透伦敦11月13日电---英债周二持稳,因投资者不愿在英国央行通胀报告周三公布前大举押注.

除讨论脆弱的经济外,英国央行总裁金恩还将在周三的报告中回答有关央行独立性的问题.上周英国政府决定将央行购债计划的利息收入转给财政部,由此引发了对英央行独立性的质疑.

财政部上周五决定,将过去三年支付给英国央行的350亿英镑公债利息收入收回,金恩对此表现赞同.

"市场翘首期待央行总裁金恩的讲话...以获得有关进一步实施量化宽松的前景,以及财政部收回支付给央行的公债票息等方面更明确的信息,"Barclays Capital策略师Moyeen Islam表示.

12月英债期货FLGZ2收高7个跳动点,报120.57,表现强于可比德债期货FGBLZ210个跳动点.

稍早公布的数据显示,英国10月通胀年率攀升至2.7%,为五个月高位,数据公布后,英债走低.但之后反弹.

10年期英债GB10YT=RR收益率基本持稳在1.712%,与可比德债收益率差为37个基点,与周一收盘时几无变动.(完)

--编译 母红;审校 李军

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