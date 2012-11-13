〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上扬,受助于逢低吸纳买盘

路透11月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬,受助于逢低吸纳和空头回补买盘,交易商称,之前受一波多头结清仓位打压,市场跌至超卖技术区域.

美国农业部称,民间出口商报告,向不知名目的地出口销售158,496吨2012/13作物销售年度美国玉米.

一位行业消息人士称,中国政府将开始从国内农户手中收储大豆和玉米,收储价格高于去年,此举旨在稳定国内价格,支持大豆进口.

美国农户开始购买玉米种子,时间早于往年,因逾半个世纪以来最严重的乾旱导致美国玉米产量和种子质量受损.

美国中西部玉米现货价格持稳至走坚,通过驳船运往美国墨西哥湾的玉米现货买入价上扬.

美国农业部称,上周出口检验玉米950万蒲式耳,低于之前一周的1,540万蒲式耳,且远低于上年同期的3,770万蒲式耳.

12月合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.51-1/2美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.51-3/4美元.九日相对强弱指标在35.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上扬5-1/2美分,报每蒲式耳7.23-1/5美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为450,964口.(完)

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