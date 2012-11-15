更正:〔纽约期市〕ICE期棉回落,谷物市场跌势促使市场进行盘整(11月13日)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:内文第四段...收盘下跌"7美分",因原文有误,应为"0.7美分")
路透纽约11月13日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周二回落,因谷物市场表现疲弱促使投资者在昨日录得近一个月来最大单日涨幅后稍作喘息.
交易商称,今日棉花的波动区间陷于昨日区间内,因市场受技术性买盘推动攀升1.8%后,投资者进行盘整.
交易商称,美国谷物期货受技术性抛售拖累大跌,以及对供应吃紧的担忧缓解也扶助压低期棉和其他农产品期货.
ICE交投最活跃的12月棉花期货CTZ2日内陷于狭窄区间内,收盘下跌0.7美分,报每磅70.81美分.
过去五个交易日中,有三日收在70美分心理关口之下.
随着美国收割工作的全面展开,交易所库存继续攀升.根据ICE数据,库存从17,989包增至21,448包.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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