〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.46%,Nasdaq指数下跌0.70%

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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路透纽约11月13日电---美国股市周二收跌,受微软股票下挫拖累,不过零售商股票是一个明显亮点,此前家得宝称,未来几个季度的美国楼市前景已经回暖.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI跌58.90点,或0.46%,至12,756.18点;标准普尔500指数.SPX下滑5.50点,或0.40%,至1,374.53点.Nasdaq指数.IXIC下挫20.37点,或0.70%,至2,883.89点.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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