〔加拿大股市〕重挫至两个月低位,受累于美国和欧洲忧虑

路透多伦多11月13日电---加拿大主要股指周二跌至两个月低位,受资源和金融股走低拖累,投资者担忧美国财政危机和欧洲的经济动荡.

对美国政客能否就解决财政悬崖的方案达成一致的忧虑继续打压市场人气,另外,对希腊债务危机的争议重燃也损及市场信心.如果美国财政悬崖得不到解决,可能使美国经济重陷衰退.

油价连跌第二日,因担忧需求回落.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌56.80点或0.47%,报12,134.66点,稍早跌至9月6日以来最低12,124.35点.

材料股回落0.9%,因商品价格走低.金融股也走低,跌幅为0.3%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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